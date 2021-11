Meteo, ultimo giorno di Novembre di freddo intenso: temperature tipicamente invernali nello Stretto, neve fino a bassa quota

30 Novembre 2021 16:04

Meteo, freddo intenso e forte vento dopo i temporali della scorsa notte nello Stretto di Messina

Brrr, che freddo che fa! Il mese di Novembre si conclude con una giornata da brividi in riva allo Stretto di Messina. Gli estremi termici giornalieri nelle due città dello Stretto raccontano per dati meteorologici una giornata tipicamente invernale, come se fossimo a fine Gennaio o inizio Febbraio. Si tratta di valori molto bassi per il periodo, di gran lunga inferiori rispetto alle medie stagionali:

Messina +7,0°C / +14,3°C

Reggio Calabria +7,8°C / +14,0°C

A Messina sono caduti anche 52mm di pioggia e grandine, un po’ meno a Reggio Calabria. Il vento di maestrale ha superato i 70km/h a Messina e i 60km/h a Reggio Calabria, ma domani – Mercoledì 1 Dicembre – la situazione migliorerà con ampie schiarite e temperature in lieve aumento.