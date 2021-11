Meteo, è una domenica pazzesca per lo scirocco: già +28°C a Reggio Calabria, caldo senza precedenti nella storia di Novembre

7 Novembre 2021 09:58

Meteo, lo scirocco porta un caldo senza precedenti al Sud: Reggio Calabria vicina al record storico di temperatura più alta mai registrata nel mese di Novembre

Splende il sole e fa caldo come se fossimo in piena estate nello Stretto di Messina e, più in generale, al Sud Italia in questa prima domenica di Novembre 2021. Dopo il freddo anomalo e le grandi piogge di Ottobre, adesso la situazione si è ribaltata. A causa di un’anomala “onda” di scirocco, registriamo temperature senza precedenti nella storia in questo periodo dell’anno. Reggio Calabria è la città più calda d’Italia con una temperatura rilevata all’aeroporto di +28°C alle 09:20 di stamani. Siamo a un passo dal record storico di novembre, che risale al 1992 ed è di +29,9°C. Potrebbe essere battuto nelle prossime ore. Folle anche la temperatura minima della notte a Reggio Calabria: ben +25°C, come in piena estate.

Fa molto caldo anche sulla Costa Viola, nella piana di Gioia Tauro, nella Costa degli Dei, e in Sicilia nel messinese tirrenico con +29°C ad Acquedolci, +27°C a Tropea, Scilla, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Brolo e Falcone, +26°C a Rizziconi e Torregrotta. Le temperature aumenteranno ancora per tutta la mattinata, poi il cielo si annuvolerà e tornerà il maltempo. Sempre di scirocco. Una situazione che persisterà per tutta la settimana entrante: venti sud/orientali, tanta sabbia e polvere del Sahara, clima mite e maltempo intermittente.