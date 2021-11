Allerta Meteo: allarme rosso in Calabria, persistono piogge e temporali

27 Novembre 2021 15:32

Calabria: diramata anche per domani, domenica 28 novembre, l’allerta meteo rossa su parte della Regione

Ancora allerta rossa su parte della Calabria a causa del forte maltempo. La Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo rossa per la fascia tirrenica settentrionale per il terzo giorno consecutivo, mentre il resto del territorio sarà “giallo”. L’avviso è valido per la giornata di domani, domenica 28 novembre. In particolare, “si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio di forte intensità o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte“, riporta il bollettino.