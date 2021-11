Messina: una panchina rossa sul viale San Martino per la giornata contro la violenza sulle donne

25 Novembre 2021 22:16

Messina: anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha promosso una iniziativa in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha promosso una iniziativa in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, cui l’Amministrazione comunale di Messina ha aderito attraverso il rilascio dell’autorizzazione a tinteggiare in rosso la panchina posta sul viale San Martino lato mare, angolo via Santa Cecilia. All’appuntamento, ha preso parte l’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli che ha reso possibile la realizzazione di quanto richiesto dalle consigliere della sezione Messina Unione Italiana dei Ciechi. “È sempre motivo di orgoglio per l’Amministrazione comunale aderire ad iniziative di grande rilevanza sociale, auspico che il colore rosso di questa panchina possa rappresentare un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne”, ha evidenziato l’Assessore Minutoli.