Messina, la denuncia del Consigliere Cacciotto: “topi e sporcizia nelle periferie, l’Amministrazione non se n’è mai accorta”

18 Novembre 2021 10:58

Topi e sporcizia nelle periferie di Messina: la denuncia del Consigliere della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto

“L’amministrazione comunale, unitamente alle partecipate, hanno avuto certamente la fortuna, durante il tour dei villaggi e dei quartieri cittadini, di non imbattersi in degrado e sporcizia. Purtroppo, dispiace dirlo, la situazione di alcuni villaggi non è certamente quella che emerge dai social. Diverse periferie, tanto per fare qualche nome, Camaro San Luigi, Fondo Pistone ma non solo, lamentano gravi condizioni igienico sanitarie. In particolare si registra da tempo la presenza di topi che scorrazzano indisturbati in lungo ed in largo. Ecco perché ho già inoltrato una richiesta urgente a Messina Servizi Bene Comune di interventi urgenti di disinfestazione e derattizzazione. La carenza ed in alcuni casi l’assenza di spazzamento, sporadici interventi di scerbatura, sporadici interventi di derattizzazione, disinfestazione hanno purtroppo messo ormai da tempo in ginocchio tanti quartieri. Mi auguro che Messina Servizi Bene Comune intervenga urgentemente, garantendo un igiene cittadina completa e costante“. Lo scrive il Consigliere della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto.