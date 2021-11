Messina, Siracusano: “subito risorse per la bonifica ed il risanamento della Zona Falcata”

23 Novembre 2021 13:06

Siracusano (Forza Italia): “un’azione decisa per la bonifica e il risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina”

”Un’azione decisa per la bonifica e il risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina. Questa la mia proposta, presentata alla Camera dei deputati sotto forma di emendamento al decreto Pnrr, per far rinascere la cosiddetta Falce, un luogo simbolo per la città dello Stretto, una zona centrale e bellissima che costeggia il mare, una realtà che andrebbe valorizzata ma che è ancora schiava di degrado e abbandono“. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “Per raggiungere questi obiettivi prevedo uno stanziamento, legato ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, di 10 milioni di euro all’anno, dal 2022 al 2026. Il mio emendamento è stato ritenuto ammissibile dalla Commissione competente, e nelle prossime ore verrà esaminato e approfondito. Mi auguro che questa proposta possa essere accolta dal governo e dalla maggioranza, in linea con l’avviato percorso di risanamento di vaste aree di Messina, che ha registrato una svolta decisiva proprio grazie agli interventi messi in campo dall’esecutivo Draghi”, conclude Siracusano.