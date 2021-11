Messina, si dimette l’assessore Tringali per motivi “di natura strettamente personale”

14 Novembre 2021 22:25

L’assessore Laura Tringali, con una lettera inviata al Sindaco di Messina Cateno De Luca, ha rassegnato oggi, domenica 14 novembre 2021, le proprie dimissioni

Nominata con Decreto sindacale n. 28 del 3 agosto 2020, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici, Formazione, Baratto Amministrativo, Banca del Tempo, Lavoro e Pari Opportunità Laura Tringali, con una lettera inviata al Sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha rassegnato oggi, domenica 14 novembre 2021, le proprie dimissioni. “Gentile Sindaco – scrive nella nota la professoressa Tringali – con rammarico devo comunicarLe di volere rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da Assessore per motivi di natura strettamente personale. Mi sento in dovere di ringraziarLa per la fiducia che mi ha accordata nell’affidarmi un impegno difficile e delicato. Le rinnovo – conclude il documento – le mie più sincere manifestazioni di apprezzamento, stima, fiducia ed immutato affetto”. Il Sindaco in merito alle dimissioni si è così espresso: “è una scelta che rispetto ed apprezzo perché esprime serietà e senso di responsabilità, doti che certamente non difettano a Laura. La ringrazio per il lavoro svolto sin dal suo insediamento in un settore delicato e strategico quale è quello delle politiche scolastiche. La conoscenza del mondo della Scuola e l’esperienza manageriale uniti alla sua dedizione e al suo impegno le hanno consentito di portare avanti il nostro programma amministrativo con risultati significativi. Le auguro ogni bene – ha concluso De Luca – e sono certo che, anche dall’esterno, non ci farà mancare la sua preziosa collaborazione”.