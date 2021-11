Messina: riqualificazione Pineta Camaro, domani mattina l’inaugurazione

4 Novembre 2021 13:26

Messina: domani sarà inaugurato il bosco comunale denominato “Foresta di Camaro” a seguito dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione

Domani, giovedì 5, alle ore 8, presenti il Sindaco Cateno De Luca, il Vicesindaco Carlotta Previti, gli Assessori all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli, all’Ambiente Dafne Musolino e altri componenti la Giunta municipale, Autorità civili, militari e religiose, sarà inaugurato il bosco comunale denominato “Foresta di Camaro” a seguito dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione. All’incontro sono stati invitati a partecipare una delegazione di studenti, con un massimo di quindici/venti alunni, degli Istituti Superiori Antonello, Verona Trento, Minutoli, una classe dell’Istituto Agrario Cuppari e una della sezione geometra, e gli Istituti Comprensivi Albino Luciani e La Pira. Prenderanno parte anche il Rup Matteo Mucari, l’ispettore ripartimentale delle foreste di Messina Giovanni Cavallaro con la dirigente Rosa Commendatore, il responsabile dell’ex Azienda Foreste Agatino Sidoti, il progettista Gianluca Mazzaglia ed il direttore lavori Giuseppe Ristagno. Gli interventi, affidati all’impresa SicilVerde s.r.l., derivano da un finanziamento di 1.050.000,00 euro con importo a base d’asta di 776.350,66 euro (Determinazione n° 5991 del 09/07/2020) ed aggiudicazione di 568.746,84 euro (Determinazione n° 6972 del 13/08/2020). La Foresta, costituita prevalentemente da una Pineta, dopo diversi decenni trascorsi tra proposte e tentativi, come da progetto iniziato quindici anni fa, è stata interessata da interventi relativi alla riqualificazione ambientale del bosco, al ripristino ed al potenziamento della viabilità forestale, nonché il recupero delle fasce tagliafuoco. Il bosco di “Camaro”, ubicato oltre l’abitato del villaggio di Camaro sui Peloritani, tra le “quattro strade” e Pizzo Chiarino, ricopre una superficie di circa 100 ettari di proprietà comunale rappresentando un vero e proprio polmone verde per la Città di Messina. L’area, che è risultata esente dagli incendi boschivi, ricade all’interno del SIC e della ZPS. Per raggiungere il sito, è necessario accedere dalla Strada provinciale 50 bis per Dinnammare, raggiungendo la Pineta di Camaro dal bivio che porta al Centro Polifunzionale di educazione ambientale Azienda Foreste sui Colli San Rizzo. Il bivio si trova alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 38.20.8642, longitudine 15.49.8840.