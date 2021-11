Maltempo a Messina, riaperte le strade provinciali Alì-Itala e Casalvecchio-San Pietro e Paolo

2 Novembre 2021 22:20

Messina, riaperte le strade provinciali agricole Alì-Itala e Casalvecchio-San Pietro e Paolo. Gli interventi sono stati condotti dal personale tecnico della Viabilità metropolitana di Palazzo dei Leoni

Sono state riaperte oggi le due strade provinciali agricole di Alì-Itala e Casalvecchio-San Pietro e Paolo nell’Area Metropolitana di Messina che erano rimaste totalmente interrotte al transito dopo le frane di ieri mattina, causate dal forte maltempo che si è abbattuto negli ultimi giorni nella zona jonica della provincia messinese e che ha messo a dura prova i versanti collinari. “Oggi abbiamo riaperto un’importante arteria di comunicazione tra Alì e Messina – ha dichiarato il Sindaco metropolitano dott. Cateno De Luca – che permette ai tanti cittadini che si recano nel capoluogo peloritano di poter utilizzare una via alternativa all’autostrada A18 Messina – Catania, vista l’attuale chiusura per frana della strada statale 114 a Capo Alì. Ringrazio tutti i responsabili tecnici e gli operatori della Città metropolitana che, con estrema celerità e professionalità, hanno permesso la riapertura al transito anche della strada provinciale agricola che collega il centro di Casalvecchio Siculo alla frazione di San Pietro e Paolo”. I lavori di sgombero dei massi e dei detriti nel territorio di Alì sono iniziati già nella prima serata di ieri e si sono conclusi nel tardo pomeriggio di oggi rendendo nuovamente transitabile la strada provinciale agricola Alì – Itala che, vista l’attuale chiusura della strada statale 114 a Capo Alì, rappresenta l’unica alternativa di comunicazione diretta del comprensorio aliese con il capoluogo peloritano. Per quanto riguarda la strada provinciale agricola che collega Casalvecchio centro con la frazione di San Pietro e Paolo, gli interventi sono proseguiti per tutta la giornata di oggi anche con l’intervento dei rocciatori che hanno effettuato le operazioni di disgaggio del materiale pericolante. Gli interventi, tempestivamente disposti dal dirigente della III Direzione Viabilità metropolitana di Palazzo dei Leoni, dott. Salvo Puccio, sono stati diretti dal funzionario tecnico responsabile del Servizio Manutenzione stradale Zona omogenea Ionica-Alcantara, geometra Tano Maggioloti, e realizzati dagli operatori stradali della Città metropolitana di Messina con l’ausilio dei mezzi meccanici dell’Ente. Ai lavori odierni seguiranno, nei prossimi giorni, ulteriori interventi, realizzati anche con l’ausilio dei rocciatori, che saranno finalizzati alla definitiva messa in sicurezza delle pareti collinari ed alla rimozione del materiale detritico.