Messina: procede a pieno ritmo la riqualificazione dei tram ATM [GALLERY]

12 Novembre 2021 12:38

Messina: blitz del vertice di ATM S.p.A., Giuseppe Campagna, alle aziende che stanno riqualificando i tram della città dello Stretto

Blitz del vertice di ATM S.p.A., Giuseppe Campagna, alle aziende che stanno riqualificando i tram di Messina. Sono tre le vetture in varie fasi di restauro e si sta cercando di accelerare i tempi per avere almeno una vettura tranviaria nuovamente in servizio entro la fine del 2021. In totale saranno quindici le carrozze che verranno completamente rinnovate diventando la spina dorsale della rivoluzione della tramvia messinese. “Si tratta di una riqualificazione sia tecnica che estetica – dichiara Giuseppe Campagna – che permetterà a Messina di avere dei tram finalmente all’altezza di una delle città metropolitane più importanti del meridione. Dopo anni di abbandono e vetture cannibalizzate, dal 2022 i tram torneranno a essere il servizio di trasporto più utilizzato nel centro cittadino“. Le aziende consorziate dopo aver fatto un’attenta ricognizione sullo stato d’uso dei singoli componenti dei tram, dagli interni alle parti meccaniche, si stanno adoperando per ottenere dei veicoli certificati e di qualità. “Stiamo attenzionando l’avanzamento delle lavorazioni e siamo particolarmente fiduciosi; – conclude il presidente – si vede che il consorzio che si è aggiudicato i lavori vuol fare “bella figura” e si sta impegnando al massimo, utilizzando tecnologie all’avanguardia, per fornire alla città e ai cittadini dei tram riqualificati, efficienti e finalmente anche belli”.