Messina, problema viabilità in via Garibaldi. Gioveni: “snellire utilizzando il restante tratto di corsia preferenziale di via Cesare Battisti”

12 Novembre 2021 15:45

Snellire il traffico di via Garibaldi a Messina, la proposta di Libero Gioveni: utilizzare il restante tratto di corsia preferenziale di via Cesare Battisti in direzione sud

“Prolungare il doppio senso di circolazione in via Cesare Battisti dalla via Tommaso Cannizzaro e fino all’incrocio con via Garibaldi utilizzando l’attuale corsia preferenziale, così come si è fatto in buona parte di via Catania!”. E’ questa la proposta di modifica viaria che il consigliere comunale Libero Gioveni e Presidente della Commissione Viabilità ribadisce al Servizio mobilità urbana chiedendone di verificare la fattibilità, con l’obiettivo di snellire il traffico veicolare nella via Garibaldi lato monte visto che buona parte delle autovetture la utilizzano per attraversare la città e recarsi al centro.

“Questa stessa proposta l’avevo formalizzata quando si istituì l’ultima isola pedonale in via Dei Mille – ricorda Gioveni – proprio per evitare il caos viario e gli inevitabili disagi e ingorghi che si creavano nel “muro” che i veicoli si trovavano all’incrocio fra via Garibaldi e via Tommaso Cannizzaro in direzione appunto via Dei Mille. D’altronde – evidenzia con dati alla mano il capogruppo di Fratelli d’Italia – l’attuale corsia preferenziale del tratto compreso fra via Tommaso Cannizzaro e la rotatoria Zaera funziona discretamente, quindi perché non dare una valida alternativa alle autovetture che dalla zona nord devono dirigersi verso sud provenendo dalla via Garibaldi accedendo alla via Cesare Battisti direttamente dall’attuale corsia preferenziale? Auspico, pertanto – conclude Gioveni – che il Dipartimento, in attesa che il Consiglio Comunale possa esaminare e approvare il PGTU, possa valutare positivamente questa modifica viaria, adottandola magari in via sperimentale, ritenendola parecchio utile per decongestionare il traffico cittadino in pieno centro“.