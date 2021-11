18 Novembre 2021 11:45

Si sta svolgendo presso l’Aula Magna Rettorato dell’Università degli Studi di Messina l’iniziativa “Mamme e vaccino”. E’ un incontro formativo per le donne in gravidanza durante l’allattamento. Intervengono tra gli altri il commissario per l’emergenza Covid-19 Alberto Firenze, il coordinatore nazionale progetto Covid Vaccine Monitor, Prof. Gianluca Trifirò ed il responsabile del centro regionale di Farmacovigilanza Prof. Edoardo Spina.