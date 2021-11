Paura nel messinese: nella notte incendio in un’abitazione a Naso [FOTO]

28 Novembre 2021 14:13

Oggi, intorno alle ore 3:30, i Vigili del fuoco del Comando VF di Messina sono intervenuti per incendio abitazione in località Naso, in provincia di Messina. La squadra del vicino distaccamento di Patti, intervenuta prontamente con autopompa serbatoio e modulo attrezzato assieme all’autobotte in rincalzo proveniente dalla Centrale, è riuscita a spegnere il rogo che si era sviluppato nel piano superiore coinvolgendo completamente la copertura della casa. Non vi sono feriti o vittime. Le cause sono in fase di accertamento. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.