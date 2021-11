Messina, inaugurata la mostra “L’arte non è un caso” dell’artista Mantilla presso la galleria Spazioquattro [GALLERY]

21 Novembre 2021 14:30

Dal 20 novembre, presso la galleria Spazioquattro di Messina, la mostra di 25 opere dell’artista Mantilla “L’arte non è un caso”

Si è inaugurata il 20 novembre, alla galleria Spazioquattro, la mostra dell’artista Mantilla dal titolo “L’arte non è un caso”, un’espressione sintetica che racchiude un pensiero dell’artista, il quale è convinto che l’arte non si improvvisa e né si può arginare. Per Mantilla, quella di dipingere è una propria esigenza, oggi è un artista molto conosciuto e apprezzato a Messina, che trascorre le sue giornate nel suo studio stracolmo di tele. Nelle 25 opere esposte si intravede una libertà di espressione, ma soprattutto un pensiero chiaro rivolto verso l’universo delle donne che, in varie situazioni, rappresentano sogni e pensieri di un uomo attento alle varie vicissitudini del femminile. Le donne dei suoi dipinti hanno un vissuto, una storia: i loro sguardi sono troppo vividi, non stanno in posa, sono pronte all’azione. Hanno abiti semplici o una florida nudità, hanno capelli senza tempo, annodati come da millenni le donne sanno fare. La mostra potrà essere vista nei locali dell’associazione culturale Spazioquattro di via Ghibellina 120, a Messina, fino al 2 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 20.00.