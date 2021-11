Messina, miglioramento dei percorsi di visita della città per i croceristi: le proposte dell’Assessore Caruso

8 Novembre 2021 18:31

Incontro dell’Assessore Caruso con il Presidente Mega e gli Agenti Marittimi: argomento di dibattito il miglioramento delle dinamiche di visita dei passeggeri delle navi crociera nella città di Messina

L’Assessore al Turismo Enzo Caruso ha preso parte, insieme ai referenti delle Agenzie Marittime, all’incontro convocato oggi dal Presidente dell’Autorità di Sistema Mario Paolo Mega. Obiettivi della riunione sono stati la risoluzione di alcune criticità riferite alla presenza di numerosi pullman con cui i croceristi visitano la città in questo periodo di restrizione anti COVID19 e la richiesta da parte dell’Amministrazione di inserimento nelle proposte di bordo delle escursioni e dei percorsi pedonali messi a regime dall’Assessorato al Turismo.

Intervenuto in audio chiamata, l’Assessore Salvatore Mondello ha comunicato la prossima realizzazione di tre stalli presso Piazza Duomo con sosta gratuita di mezz’ora per i pullman, mentre l’Assessore Caruso ha ribadito la necessità di far visitare la città ai gruppi organizzati dei croceristi, lungo i percorsi maggiormente attrattivi e accoglienti appositamente predisposti, prospettando anche la disponibilità dell’Amministrazione comunale ad offrire servizi di trasporto per i disabili, su prenotazione, per raggiungere i siti panoramici.

L’ATM, per venire incontro a coloro che si imbarcano a Messina con la necessità di parcheggiare l’auto per lunghi periodi, ha già predisposto l’abbattimento delle tariffe dei parcheggi Cavallotti e Zaera.Nel corso della riunione il Presidente Mega si é reso disponibile come interfaccia tra le Agenzie che organizzano le escursioni in città e l’Amministrazione Comunale, al fine di rispondere alle esigenze e alle particolari richieste degli operatori per una migliore accoglienza in città.

Come già prospettato nella scorsa riunione a Palazzo Zanca con il Sindaco De Luca, si sta lavorando inoltre per consentire l’ingresso a Messina dei crocieristi sbarcati dalla nave attraverso Largo Minutoli, con l’immediata visione del Palazzo Municipale, predisponendo un’area attrezzata per le informazioni.