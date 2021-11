19 Novembre 2021 13:16

Messa in sicurezza del prospetto di un fabbricato: lunedì 22 e martedì 23 limitazioni viarie in via Consolare Pompea a Messina

Per consentire l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza del prospetto di un fabbricato sito in via Consolare Pompea n. 159 a Messina, sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto, lunedì 22 e martedì 23, dalle ore 7.30 alle 17.30, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati, e vigerà il limite di velocità di 20 km/h, in via Consolare Pompea n. 159, nel tratto di semicarreggiata interessata dai lavori.