Messina, manutenzione marciapiedi: prorogato fino al 26 novembre il divieto di sosta in via San Giovanni di Malta

19 Novembre 2021 10:32

Continua la manutenzione dei marciapiedi a Messina: comunicata la proroga del divieto di sosta in via San Giovanni di Malta fino al 26 novembre

Prorogati sino a venerdì 26 i provvedimenti viabili adottati con l’ordinanza dirigenziale n. 1318 dello scorso 3 novembre 2021, che prevede il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in via San Giovanni di Malta, nel tratto compreso tra le vie Fratelli Bandiera e Monsignor D’Arrigo, e dalle ore 7 alle 17, il divieto di transito pedonale nel marciapiede interessato dagli interventi, garantendo la continuità in sicurezza sul marciapiede del lato opposto, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento dei pedoni e l’ingresso a tutti gli eventuali accessi ivi insistenti. Il provvedimento è stato disposto per l’esecuzione di lavori di manutenzione di un tratto di marciapiede del lato sud di via San Giovanni di Malta.