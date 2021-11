Messina, lunghe code nella Galleria San Jachiddu direzione Giostra: necessari interventi per snellire la viabilità

16 Novembre 2021 11:25

Franco Laimo, consigliere della quinta circoscrizione di Messina, sottolinea la necessità di interventi mirati a snellire la viabilità a causa delle lunghe code registrate nella Galleria San Jachiddu direzione Giostra

Dalle 8.30 di questa mattina si sono registrate lunghe code nella Galleria San Jachiddu direzione Giostra, dove le auto sono rimaste letteralmente imbottigliate nel tunnel cittadino. Lo scrive in una nota il Consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo, che evidenzia come l’ormai ampliata antropizzazione del territorio della quinta municipalità, comporta e di conseguenza necessita, importanti accorgimenti sulla viabilità stessa, tutto ciò in considerazione anche del fatto dello strategico snodo autostradale di Giostra. Quotidianamente infatti si registrano lunghissime code anche in altre zone del territorio: Via Nuova Panoramica, Viale Regina Elena, Viale della Libertà, Viale Annunziata, Viale Giostra, quest’ultimo soprattutto nei giorni in cui ricade il mercato rionale. Sul posto stamani anche una volante dei vigili urbani, al fine di ripristinare il regolare deflusso veicolare, ma rimangono tanti disagi per gli automobilisti.