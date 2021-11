Messina: lunedì nuova seduta di Consiglio Comunale

26 Novembre 2021 12:03

Messina: lunedì, alle ore 14.30, il Consiglio Comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa

Lunedì 29 novembre, alle ore 14.30, il Consiglio Comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) proposte di delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio; 2) Messina Social City – Bilancio consuntivo 2020. Nella seduta di ieri l’Aula ha approvato, con nove voti favorevoli, quattro astenuti e nessuno contrario, il provvedimento relativo al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021-2023, al Budget Pluriennale 2021-2023 e al Piano Programma 2021-2023 dell’Azienda Messina Social City. Successivamente l’Aula ha esitato favorevolmente due mozioni di condanna e rifiuto di tutti i regimi totalitari e di condanna delle violenze fasciste a danno della CGIL e del Sindacato Nazionale e di impegno per lo scioglimento delle forze politiche di ispirazione fascista.