19 Novembre 2021 12:22

Previste delle limitazioni viarie in via Ghibellina (Messina) al fine di ultimare dei lavori di manutenzione relativi alla condotta fognaria

Per consentire all’AMAM l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata sulla condotta fognaria in via Ghibellina, sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto, lunedì 22 e martedì 23, dalle ore 8.30 alle 16.30, in via Ghibellina, nel tratto compreso tra il numero civico 64 e l’intersezione con via Cannizzaro, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati della strada, ed il limite massimo di velocità 20 km/h.