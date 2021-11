Messina: le iniziative della Polizia di Stato nella giornata contro la violenza sulle donne [FOTO]

26 Novembre 2021 13:02

Messina: in tanti, nonostante le condizioni metereologiche non proprio favorevoli, hanno raggiunto i poliziotti, affiancati da rappresentanti delle maggiori associazioni e centri anti-violenza presenti sul territorio, per conoscere, parlare, informarsi

“Raggiungici, avvicinati, informati, chiedi assistenza alla Polizia di Stato”. Era questo il messaggio che la Questura di Messina voleva dare ieri, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con i punti informativi dislocati in città ed in ciascuna città sede di Commissariato di Pubblica Sicurezza. Un’occasione importante per dialogare con cittadine e cittadini su un fenomeno, la violenza di genere, dai numeri allarmanti e contro cui la Polizia di Stato combatte in prima linea con politiche di prevenzione e sensibilizzazione e con l’applicazione di tutti gli strumenti a disposizione per la tutela e la protezione delle vittime di violenza. In tanti, nonostante le condizioni metereologiche non proprio favorevoli, hanno raggiunto i poliziotti, affiancati da rappresentanti delle maggiori associazioni e centri anti-violenza presenti sul territorio, per conoscere, parlare, informarsi. Numerosi giovani e giovanissimi, pubblico privilegiato, a dimostrazione del fatto che il cambiamento culturale parte proprio da loro.