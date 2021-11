Messina, la Fontana Senatoria si illumina di viola per la Giornata mondiale dei bimbi nati prematuri

17 Novembre 2021 10:30

La Fontana Senatoria di Piazza Unione Europea a Messina si illuminerà di Viola quest’oggi, mercoledì 17 novembre, in occasione della Giornata mondiale della prematurità

Oggi, 17 novembre, in occasione della Giornata mondiale della prematurità, la Fontana Senatoria di Piazza Unione Europea si colorerà di viola. “Il Comune di Messina ha aderito all’iniziativa a carattere mondiale – ha sottolineato l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore – per manifestare la nostra vicinanza alle famiglie che hanno figli nati prematuri e si trovano ad affrontare un evento improvviso e inatteso”.

“Con il colore viola della Fontana Senatoria – ha continuato l’Assessore – l’Amministrazione comunale intende dare un segnale per sensibilizzare i cittadini su una tematica importante e particolare come il parto pre-termine. Nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro. In Italia sono circa 32mila ogni anno, ed è doveroso ringraziare la SIN (Società Italiana di Neonatologia) e le Associazioni dei genitori Vivere onlus, per il loro quotidiano supporto ai genitori di bambini nati prima della 37esima settimana di gestazione del tempo”.

“Soprattutto in un momento come questo è indispensabile prendersi cura delle famiglie che hanno un neonato ricoverato alla nascita in terapia intensiva neonatale, in quanto l’emergenza sanitaria da Covid- 19 – ha aggiunto la Calafiore – ha reso ulteriormente difficile la loro vita. La presenza dei genitori nei reparti di terapia intensiva neonatale è fondamentale per i neonati prematuri e con le dovute precauzioni deve essere garantita anche durante questo periodo soggetto a restrizioni per le visite nei reparti ospedalieri”.

La Giornata Mondiale della Prematurità si celebra ormai da 13 anni, il claim dell’edizione 2021 è focalizzato sulla Zero separation, “Agiamo adesso. Non separare i neonati prematuri dai loro genitori”. In Italia, i neonati prematuri sono il 6,9 per cento delle nascite, percentuale che ha visto un incremento negli ultimi due anni di emergenza sanitaria pari all’11,2 per cento per i nati di mamme positive al Covid-19. Obiettivo della Giornata è continuare ad accendere i riflettori sulla prematurità al fine di fare conoscere questa malattia grave, che può mettere seriamente a rischio la vita dei neonati e che rappresenta una sfida per la neonatologia e per la società. Il viola è il colore simbolo, che collegherà tutte le regioni d’Italia che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione illuminando monumenti ed ospedali come in tante città di tutto il mondo.