Messina: la facciata di Palazzo Zanca e dell’Università si tingono di arancione contro la violenza sulle donne

25 Novembre 2021 19:15

Campagna Unesco “Orange the World”: la facciata di Palazzo Zanca a Messina si tinge di arancione contro la violenza sulle donne

L’Amministrazione Comunale, ha aderito all’iniziativa promossa dalla FIDAPA-BPW ITALY sezione di Messina, illuminando di colore arancione la facciata di Palazzo Zanca, al fine di sensibilizzare la cittadinanza all’uguaglianza di genere e per simboleggiare un futuro senza violenza sulle donne. Il Sindaco Cateno De Luca, l’Assessore alle Pari Opportunità Alessandra Calafiore, insieme ai promotori dell’iniziativa il consigliere comunale Giovanni Caruso e la Presidente FIDAPA Susy Pergolizzi, hanno assistito a Piazza Unione Europea all’accensione dell’illuminazione arancione del Palazzo Municipale. L’arancione è infatti il colore scelto dall’UN Women, l’Ente delle Nazioni Unite, per veicolare il messaggio di sensibilizzazione al contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne con l’obiettivo di dare “il nostro contributo per una società più consapevole e soprattutto basata sul rispetto della donna e più in generale per il prossimo”, ha detto il Sindaco De Luca.

Tra le ulteriori iniziative patrocinate dal Comune di Messina in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, si è tenuto nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, un Convegno organizzato dal Coordinamento Azzurro Donna di Forza Italia. Alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, presente l’Assessore Dafne Musolino, prima dell’avvio del seminario è stata collacata nel Transatlantico del Palazzo Municipale una scarpa rossa, creata da artigiani locali e racante il numero telefonico 1522, il servizio pubblico antiviolenza e antistalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità.

Nell’apprezzare l’opera, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, il Sindaco ha sottolineato “questa scarpa rossa rappresenta simbolicamente non soltanto tutte le donne private della libertà di non potere indossare scarpe o altro tipo di vestiario, ma testimonia il rosso, colore del sangue, versato da coloro che sono vittime della violenza di genere. Auspico pertanto, che simili iniziative contribuiscano unitamente all’impegno di tutte le istituzioni a sensibilizzare la collettività e a diffondere la cultura della parità di genere”. Inoltre, nell’ambito degli appuntamenti promossi dal Soroptimist Club Messina, sino alle ore 24 di oggi, lungo la Scalinata Mons. Francesco Bruno di via XXIV Maggio, è possibile visitare la Mostra ‘Donne d’artista”, a cura del CIRS e ACISJF.

