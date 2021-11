Messina, Junior Sport Lab: tre giornate intense colorate di viola con la Fiorentina

17 Novembre 2021 13:02

Tre giornate intense, per la Junior Sport Lab, colorate di viola: il racconto del weekend con la Fiorentina

La Junior Sport Lab ha vissuto tre intense giornate colorate di viola. In perfetta sinergia con l’ACF Fiorentina, della quale è “Affiliata Premium”, si è regalata un weekend lungo, prezioso dal punto di vista formativo.

Lo scorso sabato mattina si è tenuto, allo stadio di Ficarra, un allenamento dei ragazzi dell’attività di base, in presenza dei responsabili tecnici della Fiorentina Mirko Mazzantini e Luigi Del Sordo, che hanno osservato con vivo interesse il lavoro fatto ed apprezzato l’entusiasmo dei ragazzi, come confermano le parole di Mazzantini: “Il progetto affiliate ci sta dando grandi soddisfazioni. La Sicilia è per noi una terra importante, che può garantire un notevole contributo qualitativo. Siamo molto contenti del rapporto con la JSL, perché abbiamo riscontrato un’organizzazione di ottimo livello e tanti dei principi sentiti spiegare in campo si avvicinano alla nostra filosofia di gioco. Il mio augurio è che il rapporto Fiorentina-JSL possa durare a lungo, poiché sono convinto che potrà produrre risultati rilevanti per entrambe le parti”. Sulla lunghezza d’onda le dichiarazioni di Del Sordo: “Dopo attenti studi, abbiamo deciso di diffonderci sul territorio italiano, in particolare dove riteniamo ci possa essere più talento da crescere e sviluppare; ragazzi portatori di caratteristiche “pure”, sempre più rare da trovare. Siamo certi che attraverso un programma di ramificazioni, collaborazioni e rapporti e giovandoci delle nostre Academy si possa portare avanti un percorso semplificato e di successo”.

Lo stesso pomeriggio, Mazzantini e Del Sordo hanno tenuto, nella Sala Consiliare del Comune di Brolo, un meeting tecnico con i mister della JSL per poi fare visita agli impianti sportivi di: Brolo, Sant’Angelo di Brolo, Naso e Castell’Umberto. Domenica gli allenatori Junior Sport Lab hanno preso parte all’incontro organizzato, a Pozzallo, dalla Fiorentina con il direttore generale del club gigliata Joe Barone. Lunedì si è tenuto, infine, sempre a Pozzallo, uno stage per giovani calciatori, al quale hanno partecipato per la società tirrenica: Giorgio Scaffidi, Francesco Caruso, Matteo Dovico, Samuele Campo, Luca Sgrò e Lorenzo Spinella.