Messina, calcio femminile: la Jsl Women inizia la Coppa Italia con un successo sul campo della C.R. Scicli

23 Novembre 2021 17:28

Inizia con una vittoria il percorso in Coppa Italia della Jsl Women

L’avventura della JSL Women in Coppa Italia di calcio femminile è iniziata con una vittoria in trasferta. La squadra tirrenica si è imposta, infatti, per 1-0 sul terreno della C.R. Scicli grazie al gol messo a segno, nella ripresa, da Alessandra Barone. Il passaggio del turno si deciderà al Comunale di Brolo nella gara di ritorno, in programma domenica pomeriggio 28 novembre, nella quale le neroverdi partiranno con un gol di vantaggio.

Le ragazze allenate da Marco Palmeri approcciano bene il match per quanto riguarda gestione del pallone e condotta difensiva, peccano, invece, nelle finalizzazioni, sprecando alcune buone opportunità per sbloccare il punteggio. Nella ripresa, cercano con più pericolosità la porta avversaria, ma si trovano di fronte rivali pronte e combattive su ogni pallone, che non concedono spazi. La rete che decide il match viene siglata al 23’ dalla neo-entrata Barone, che, nel ruolo per lei inusuale di esterno d’attacco, realizza con un preciso colpo di testa.

“Nel complesso abbiamo fornito una discreta prestazione contro uno Scicli determinato e attento – mister Palmeri commenta, così, l’andamento sfida – ci è mancata la rapidità nella ricerca delle conclusioni. Mi soddisfa, comunque, che in una giornata, nella quale non è andato tutto bene, siamo riusciti a conquistare il successo in un campo ostico, che per superfice e caratteristiche ci ha complicato la vita nella costruzione della manovra”.