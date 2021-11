Messina, intitolazione di una via o piazza alla memoria di Norma Cossetto. Gioveni: “gesto di grande valore nella Giornata contro la violenza sulle donne”

25 Novembre 2021 11:59

Approvata la mozione per intitolare una via o piazza di Messina alla memoria di Norma Cossetto, martire delle foibe. La lieta conferma del consigliere comunale Libero Gioveni

Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato, con 13 voti favorevoli e 4 astenuti, la mozione per l’intitolazione di una via o piazza cittadina alla memoria di “Norma Cossetto, martire delle foibe” presentata dal consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni.

“Proprio oggi che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne – afferma Gioveni – questo atto del Consiglio Comunale assume ancora più valore e significato per ciò che la giovane Norma (seviziata, violentata, barbaramente uccisa e gettata nelle foibe) ha rappresentato, tanto da essere stata insignita anche di medaglia al merito civile dal Presidente della Repubblica Ciampi nel 2005 per la “luminosa testimonianza di coraggio e amor patrio” che ha incarnato.

Esprimo pertanto soddisfazione per l’approvazione di questa mozione – conclude l’esponente di FdI – ringraziando tutti i colleghi che l’hanno sostenuta in maniera trasversale, proprio perché la condanna alla violenza onorandone le vittime come in questo caso, non può avere certamente colore politico“.