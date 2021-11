Messina, interventi scerbatura e relativi divieti di sosta da sabato 20 a venerdì 26

19 Novembre 2021 10:45

Interventi di scerbatura e relativi divieti di sosta da domani a venerdì 26: le aree interessate nella città di Messina

Domani, sabato 20, nella fascia oraria 6-16, sarà vietata la sosta su entrambi i lati delle carreggiate di via Padre Ruggeri, tra il numero civico 48 ed il Residence La Luce. Lunedì 22, dalle 7 alle 16, sarà istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Sacro Cuore di Gesù, nel tratto compreso tra le vie Bisazza e San Sebastiano.

Da lunedì 22 sino a mercoledì 24, nella fascia oraria 20-6, i divieti di sosta interesseranno entrambi i lati di via Pasquale Calapso, tra le vie Bellorado e viale Regina Margherita; i quadrilateri compresi tra il lato nord di via S. Maria dell’Arco, lato sud di via Nina da Messina, lato monte di via Garibaldi, entrambi i lati di via Monsignor D’Arrigo e dei tratti interclusi delle vie Placida e A. M. Jaci; e tra il lato monte di via F.lli Bandiera, lato mare di via Gagini, lato sud di via San Crispino e Crispiniano, lato nord di viale Boccetta ed entrambi i lati del tratto intercluso di via Curtatone e Montanara.

Da mercoledì 24 sino a venerdì 26, fascia oraria 20-6, la sosta sarà interdetta sul lato monte di via Bellorado, lato nord di via Quod Quaeris, entrambi i lati di via Giglio ed in tutta l’area di piazza S. Maria La Nuova; e il divieto di sosta insisterà anche nel quadrilatero compreso tra entrambi i lati di via San Giovanni di Malta, lato nord di via San Crispino e Crispiniano, lato monte di via F.lli Bandiera, lato mare di via Gagini ed entrambi i lati del tratto intercluso di via Curtatone e Montanara.

I divieti sono stati disposti per consentire alla Messinaservizi Bene Comune attività di scerbatura. L’interdizione della sosta non deve essere contemporanea in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.