Messina, incidente sulla A20 direzione Palermo: tir sfonda guardrail e motrice precipita dal viadotto, un ferito grave

24 Novembre 2021 11:59

Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato c0n l’elisoccorso al Policlinico di Messina

Grave incidente stradale si è verificato all’alba di questa mattina sulla A20 Messina-Palermo, in direzione del capoluogo siciliano. Un tir, nel tratto fra Patti e Brolo, esattamente sul viadotto Sant’Angelo, ha sfondando il guardrail e si è diviso. La parte della motrice, infatti, si è staccata dal rimorchio ed è precipitata nel viadotto. Il rimorchio è finito sulla corsia di sorpasso e tutto il carico trasportato è finito sul manto stradale. Sul posto la Polstrada di Sant’Agata Militello e i soccorritori del 118. Sono apparse subito preoccupanti le condizioni del conducente, un camionista palermitano. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico di Messina. Il traffico, in direzione Palermo, è rallentato. L’Anas e la polizia stradale stanno provvedendo a far defluire il traffico. La strada, in quel tratto, è invasa dalla merce fuoriuscita dal cassone del mezzo pesante.