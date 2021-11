Messina: il Sindaco De Luca rende omaggio al Maresciallo Alfio Ragazzi al cimitero di Briga Marina

16 Novembre 2021 09:49

Messina: il Sindaco Cateno De Luca si è recato al Cimitero di Briga Marina per partecipare ad un breve e sobrio incontro di preghiera in ricordo del maresciallo Alfio Ragazzi

Stamani, il Sindaco Cateno De Luca si è recato al Cimitero di Briga Marina per partecipare ad un breve e sobrio incontro di preghiera in ricordo del maresciallo Alfio Ragazzi, vittima il 12 novembre di diciotto anni fa di quella terribile esplosione a Nassiriya, in cui persero la vita insieme a lui altrettanti 11 colleghi, oltre a 5 militari dell’esercito e due civili. Il Sindaco, nell’esprimire la sua vicinanza alla vedova Tiziana Montalto, ai figli Salvatore ed Enrico, e ai familiari tutti, ha deposto una corona di fiori, dono dell’Amministrazione comunale, sulla lapide del maresciallo messinese. “Sono trascorsi 18 anni ma certamente il vuoto lasciato da Alfio, marito e padre è difficile da colmare”, ha detto De Luca alla vedova. Rivolgendosi poi ai figli, ha aggiunto “condividere insieme questo momento, anche se triste, è comunque motivo per mantenere vivo nella memoria di tutti noi il sacrificio e l’eroismo del vostro papà”.