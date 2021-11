Messina, il Rettore Cuzzocrea: “importante confronto col Ministro Messa, il mondo universitario è pronto rilanciare l’Italia con la cultura e la ricerca” [INTERVISTA]

9 Novembre 2021 17:45

Ieri sera i Rettori delle Università a confronto col Ministro Messa a Reggio Calabria, il Rettore Cuzzocrea: “giornata positiva, spendere bene le risorse del Pnrr”

E’ molto soddisfatto dell’incontro di ieri sera alla Mediterranea con il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, il rettore dell’UniMe, Prof. Salvatore Cuzzocrea, ai nostri microfoni ha detto: “il sistema universitario sarà importante per il rilancio dell’Italia con degli strumenti fondamentali quali la cultura e la ricerca. L’evento di sabato del Crui a Roma – sottolinea- è importante per capire il ruolo delle Università per i prossimi anni e per le varie sfide che abbiamo davanti”. “Il Pnrr? è un’opportunità unica – rimarca- e dobbiamo essere capaci di spendere le risorse in maniera adeguata”. Per ultimo, il Prof. Cuzzocrea ricorda: “da quando sono rettore sono stati assunti 300 ricercatori giovani, noi ci puntiamo e avremo nuove risorse per il futuro“. In basso l’INTERVISTA completa.