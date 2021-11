Messina, il Pd si organizza per le prossime elezioni regionali

6 Novembre 2021 15:50

“Una proposta programmatica e politica per le prossime consultazioni Regionali che veda il territorio protagonista e promotore dell’ elaborazione di un documento che tutti i futuri candidati della lista PD regionale dovranno condividere e fare proprio”. Questa è la richiesta del segretario provinciale Nino Bartolotta rivolta ai segretari dei circoli del PD messinese convocati in presenza stamattina a Milazzo. Da Taormina a Sant’ Agata Militello, passando per i circoli della città di Messina, numerosi i segretari presenti che all’unanimità hanno accolto l’ invito di essere promotori di una consultazione a livello locale per coinvolgere le comunità sui problemi da affrontare nel territorio metropolitano di Messina quali rischio idrogeologico, infrastrutture, viabilità, transizione ecologica, sanità, Zes e sviluppo economico. “Il PD – ha continuato nella sua relazione il segretario Bartolotta – è un partito organizzato e presente sui territori e in quest’ottica non può e non deve arrivare impreparato sui contenuti, riguardanti il nostro territorio e la nostra gente, al prossimo appuntamento regionale. Al netto delle legittime idee e proposte che potranno contraddistinguere a livello personale i prossimi candidati della lista PD messinese alle regionali, come partito non possiamo prescindere dal partire da una base programmatica e di proposte che vedano il territorio protagonista e che rappresenti l’ idea progettuale del PD messinese”. Inoltre l’assemblea, presieduta da Antonio Saitta e a cui ha partecipato l’on. Pietro Navarra, ha affrontato i temi delle Agorà democratiche, del tesseramento 2021 e della riorganizzazione dei circoli a livello locale con numerosi nuovi aderenti che hanno manifestato la voglia e la richiesta di costituirsi ed essere ufficializzati in diverse realtà del territorio metropolitano.