“Messina, il Natale della RiNascita”: entro il 20 novembre le domande per ottenere la messa a disposizione di spazi per spettacoli e mostre

10 Novembre 2021 10:30

“Messina, il Natale della RiNascita”: entro il 20 novembre la presentazione di proposte da parte di soggetti privati per la messa a disposizione di spazi per ospitare spettacoli musicali, rappresentazioni sceniche e mostre tematiche

È pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla Sezione Informazioni, l’Avviso di manifestazione di interesse con finalità esplorativa per l’individuazione di spazi privati, all’aperto e al chiuso, da concedere in uso temporaneo al Comune di Messina per ospitare spettacoli musicali, rappresentazioni sceniche e mostre tematiche da svolgersi durante le festività natalizie, per l’attuazione del progetto ME I.3.1.c “SOSTEGNO PMI CARD” finanziato a valere sul POC METRO Messina 2014-2020, e in esecuzione del piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi” – manifestazione “Messina, il Natale della RiNascita”.

L’Amministrazione comunale intende, compatibilmente a quanto consentito dalle norme anticontagio in vigore, ad avviare la ricerca dei suddetti spazi privati per la programmazione di un calendario di eventi che si terranno nel periodo compreso tra, l’8 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell’intero territorio comunale attraverso l’animazione degli spazi privati, dei contenitori culturali, storici, religiosi affinché l’esperienza dell’acquisto e della fruizione delle eccellenze locali sia connessa alla fruizione di una città e dei suoi villaggi in cui la rete del commercio rappresenti un elemento strutturale della comunità del territorio metropolitano, promuovendo lo sviluppo economico attraverso occasioni di svago e di intrattenimento per la cittadinanza e per coloro che nel periodo natalizio visitino la città, al fine di generare benefici diretti sull’immagine del territorio accrescendone l’attrattività, la notorietà, la capacità distintiva e competitiva aumentando i flussi turistici urbani ed extraurbani.

Obiettivo del Piano Promozionale è innescare un’economia circolare attraverso una politica di marketing territoriale mirata a promuovere e consolidare il “Brand Messina”. Gli spazi ricercati devono avere specifiche caratteristiche compatibili e adeguate ad ospitare gli eventi previsti nel calendario delle prossime festività natalizie. Gli spazi saranno selezionati con l’intento sia di valorizzare le risorse culturali, artigianali, storiche, religiose e sociali del territorio che crearne o aggiungerne valore al fine di rafforzare l’identità culturale e il capitale sociale. Gli spettacoli/eventi ospitati negli spazi selezionati avranno come obiettivo la promozione delle eccellenze e specificità territoriali, la riscoperta della cultura dell’ospitalità, delle tradizioni, delle feste popolari, elementi cardine della specificità di un territorio comprensivo delle sue declinazioni produttive, storiche e culturali, dando l’opportunità per la valorizzazione del centro storico, dei villaggi e della periferia urbana. L’individuazione del suddetto patrimonio storico, artistico e culturale rientra in un’idea di programmazione turistica innovativa, che mira a valorizzare il patrimonio culturale nel senso più ampio e a creare valore economico nel territorio, creando benessere diffuso lungo tutta la filiera.

Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori privati proprietari o concessionari di spazi di rilevante interesse storico-artistico-culturale ricadenti nel territorio comunale di Messina (cittadini, imprese, società, enti, associazioni, fondazioni, ecc.). L’immobile potrà appartenere anche a più proprietari/concessionari, purché prima di presentare la domanda di partecipazione abbiano sottoscritto un accordo in tal senso, allegandone copia alla domanda stessa, ed inoltre ogni proponente potrà proporre uno o più spazi.

Gli interessati dovranno presentare la documentazione richiesta entro sabato 20 novembre 2021 tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it e via e-mail a sostegnopmicard@comune.messina.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per la selezione di spazi privati di interesse per ospitare spettacoli musicali, rappresentazioni sceniche e mostre tematiche da svolgersi nell’ambito della manifestazione “Natale a Messina”.