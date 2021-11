Messina, sabato 6 novembre in concerto il duo formato dalla violinista Maristella Patuzzi e dal pianista Andrea Bacchetti

5 Novembre 2021 18:15

Sabato 6 Novembre al Palacultura Antonello terzo appuntamento della Stagione Concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina. Protagonista il duo formato dalla violinista Maristella Patuzzi e dal pianista Andrea Bacchetti

Sabato 6 Novembre alle 18 presso il Palacultura Antonello il debutto a Messina della violinista di origine svizzera Maristella Patuzzi, autentica virtuosa dell’archetto, in duo col pianista genovese Andrea Bacchetti, interprete affermato soprattutto nel repertorio barocco e classico. Bellissimo e molto impegnativo il programma proposto: Tartini (Sonata “Didone abbandonata”) Mozart (Sonata K 301), Bartók (le celebri Danze Popolari Rumene), Bloch (Nigun) e Pablo de Sarasate (Zigeurnerweisen e Carmen Fantasy).

Un programma altamente virtuosistico per Maristella Patuzzi e Andrea Bacchetti, da anni ospite televisivo nei programmi di Piero Chiambretti e partner abituale di Uto Ughi e Domenico Nordio.

Maristella Patuzzi violinista, ha registrato a soli 11 anni in duo con suo padre Mario, Tzigane di Ravel per la Radiotelevisione svizzera ed a soli 13 anni ha pubblicato un disco dal vivo per Sony. Vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, ha tenuto concerti in Europa, Russia, Asia, Stati Uniti, Africa, Canada, Australia e America Latina solo per citarne alcuni. A 17 anni ha ottenuto la maturità a Lugano e il diploma di violino con il massimo dei voti, lode e menzione speciale presso il Conservatorio di Milano. Nel 2009 ha ottenuto il Master presso l’Indiana University di Bloomington e nel 2011 il Master al Conservatorio della Svizzera italiana sempre con il massimo dei voti. Dal 2013 incide per Brilliant Classics, Decca e Dynamic. Attualmente suona su un violino Michael Platner, Roma 1728. Il prestito di questo strumento rientra nell’attività del progetto “Adopt a Musician”, una fra le iniziative ideate e gestite da MusicMasterpieces di Lugano.

Andrea Bacchetti debutta ad 11 anni con i Solisti Veneti in Sala Verdi a Milano. Da allora suona nei maggiori Festival Internazionali e nei più prestigiosi centri musicali del mondo. È ospite delle più importanti associazioni concertistiche e delle più importanti orchestre quali Lucerne Festival Strings, Camerata Salzburg, RTVE Madrid, OSI Lugano, Prague Chamber Orchestra, Filarmonica della Scala, Philarmonie der Nationen Amburgo, Enescu Philharmonic Bucarest, con direttori come Bellugi, Guidarini, Bisanti, Venzago, Luisi, Zedda, Manacorda, Angius, Max Valdes, Nanut, Toyama, Bender, , Panni, Pehlivanian, Chung, Baumgartner, Ceccato, solo per citarne alcuni. Fra la sua discografia da ricordare il SACD con le sonate di Cherubini (Rosette Penguin Guide UK), The Scarlatti Restored Manuscript (vincitore dell’ICMA nella categoria Baroque Instrumental); di Bach, Invenzioni e Sinfonie (CD del mese BBC Music Magazine), The Italian Bach (Cd del mese Record Geijutsu); i concerti per tastiera di Bach alla guida dell’Orchestra Nazionale della RAI, premiato con 5 stelle dalla rivista MUSICA, Goldberg Variations (CD del mese delle riviste Pizzicato e Fonoforum).