Messina, il 20 novembre la “Festa dell’Albero 2021”: verranno piantati 100 alberi presso i Colli “San Rizzo”

17 Novembre 2021 17:32

Sabato 20 novembre si svolgerà la “Festa dell’Albero 2021” a Messina: i volontari di Fare Verde, quelli del movimento “Vento dello Stretto” e agli scout “C.N.G.E.I di Messina”, si occuperanno di piantare 100 alberi sui Colli “San Rizzo”

Si svolgerà sabato 20 novembre la “Festa dell’Albero 2021” organizzata dall’associazione Fare Verde di Messina. I volontari di Fare Verde, unitamente a quelli del movimento “Vento dello Stretto” e agli scout del gruppo “C.N.G.E.I di Messina”, si occuperanno di piantare 100 alberi in località Pizzo Chiarino, sui Colli “San Rizzo”. La cittadinanza è invitata a partecipare. L’appuntamento per i partecipanti è per sabato 20 novembre alle ore 9,00 alle “quattro strade” per poi proseguire tutti insieme verso la località prescelta.