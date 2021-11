Messina, grave incidente stradale a Giammoro: resta con le gambe incastrate sotto l’auto, salvato dai Vigili del Fuoco

15 Novembre 2021 21:16

Messina: i Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo sono intervenuti per un grave incidente stradale a Giammoro

Oggi, alle 17 circa, i Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, in provincia di Messina, sono intervenuti per un incidente stradale a Giammoro. La squadra intervenuta ha liberato una persona a bordo rimasta con le gambe incastrate sotto l’autovettura coinvolta nel sinistro. La squadra, arrivata prontamente sul posto con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato, ha provveduto a sollevare la vettura utilizzando i cuscini sollevatori pneumatici per poterlo estrarre dalle lamiere e affidarlo ai sanitari del 118.