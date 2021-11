Messina: giornata del Ringraziamento della Coldiretti, nella Basilica Cattedrale la benedizione dei prodotti della terra

28 Novembre 2021 20:41

Oggi, domenica 28 novembre, è stata celebrata la Giornata provinciale del Ringraziamento della Coldiretti Messina con una Santa Messa nella Basilica Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla e concelebrata dal Consigliere Ecclesiastico della Coldiretti di Messina Don Sergio Siracusano. Alla cerimonia hanno preso parte il Vicesindaco Carlotta Previti, autorità militari e civili, oltre al Presidente Giuseppe Piccolo al Direttore Carmelo Tarantino della Federazione Coldiretti Messina. La Giornata, giunta alla 71esima edizione, è una tradizionale occasione di incontro e di raccoglimento finalizzata a consentire ai coltivatori diretti di riunirsi per ringraziare il Signore per i frutti della terra. La funzione religiosa si è conclusa con la benedizione dei doni offerti all’altare, destinati all’istituto Cristo Re per essere distribuiti alle famiglie bisognose.