Messina, Germanà: “benvenuto a Scandurra nella grande famiglia della Lega”

22 Novembre 2021 20:16

Messina, Germanà: “la Lega continua a crescere con adesioni di donne e di uomini, di professionisti qualificati e di amministratori che danno lustro al nostro progetto”

“La Lega continua a crescere con adesioni di donne e di uomini, di professionisti qualificati e di amministratori che danno lustro al nostro progetto. Ho l’onore di dare il benvenuto nella grande famiglia della Lega a Salvatore Scandurra, commerciante di prodotti ittici e consigliere eletto nella VI municipalità della città di Messina”. Lo dice il deputato della Lega Nino Germanà in seguito alla dichiarazione del consigliere. “Da tempo seguivo con interesse il progetto della Lega di Matteo Salvini e aderisco con convinzione avendo trovato nella persona dell’onorevole Germanà un interlocutore attento alle problematiche della città di Messina e soprattutto della mia municipalità che per ben due volte mi ha eletto con largo consenso”, afferma Scandurra. “Oggi la Lega in Sicilia – conclude Germanà – può vantare una classe dirigente pronta a ricoprire ruoli importanti ad ogni livello e ad affrontare i prossimi appuntamenti elettorali”.