7 Novembre 2021 17:28

Catanzaro-Messina si giocherà alle ore 20:00 e non più alle 17:30. La nota ufficiale della Lega Pro

Posticipata di tre ore. La gara Catanzaro-Messina si giocherà in serata, alle ore 20:30, e non più alle 17:3o. “Preso atto dell’istanza della società ACR Messina, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate – si legge sul sito ufficiale della Lega Pro – la Lega dispone che la gara Catanzaro-ACR Messina, in programma domenica 7 novembre 2021, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 17.30”.