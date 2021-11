Messina: sabato al Duomo i funerali di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, l’ultimo saluto un anno e mezzo dopo la tragedia

11 Novembre 2021 16:35

L’inchiesta è andata avanti per quasi un anno con perizie, consulenze tecniche e sopralluoghi sulla zona, ieri poi l’archiviazione disposta dal gip di Patti

Si svolgeranno sabato prossimo alle 15, al Duomo di Messina, i funerali di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello, la Dj e il bambino di 4 anni scomparsi nell’agosto 2020 e ritrovati senza vita a distanza di alcuni giorni uno dall’altro nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina.

Lo conferma il legale di Daniele Mondello, marito e papà delle vittime. A seguito dell’archiviazione dell’inchiesta disposta dal gip del tribunale di Patti Eugenio Aliquò, i corpi sono stati restituiti ai familiari. I funerali si svolgono a distanza di quasi un anno e mezzo dalla tragica morte di madre e figlio perché l’inchiesta è andata avanti per quasi un anno con perizie, consulenze tecniche e sopralluoghi sulla zona. Gli stessi familiari si erano opposti all’archiviazione chiedendo ulteriori accertamenti.

“Il caso non è chiuso e ritengo necessario ribadire che in magistratura ci vuole la separazione delle carriere, per fare in modo che non ci siano condizionamenti. Non ci fermeremo e faremo indagini difensive per chiedere la riapertura del caso e investigazioni suppletive. Esistono iniziative legali che la legge prevede: nulla sarà lasciato intentato”, ha detto dice Carmelo Lavorino, criminologo e consulente degli avvocati di Daniele Mondello, marito di Viviana e padre di Gioele.