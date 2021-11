Messina: effettuati per la prima volta interventi cardiologici all’avanguardia al Piemonte

26 Novembre 2021 13:09

Messina, al Piemonte un intervento di ablazione di tachicardia ventricolare e uno di ablazione di fibrillazione atriale con crioenergia

In poche settimane, all’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina presso il P.O. Piemonte sono stati eseguiti due interventi cardiologici all’avanguardia, entrambi per la prima volta a Messina. Si tratta di un intervento di ablazione di tachicardia ventricolare e uno di ablazione di fibrillazione atriale con crioenergia. Quest’ultimo, eseguito ieri (22 novembre), utilizza la nuova metodica che sfiutta l’energia del freddo (“crioablazione”) che permette di eseguire la procedura in tempi più rapidi rispetto a quelli utiltzzati con l’ablazione con radiofrequenza, che già veniva eseguita presso il nosocomio di Viale Europa, ma con uguale efficacia. Le due pazienti che sono state sottoposte a queste procedure soffrivano da tempo di aritmie non trattabili efficacemente con i farmaci e a rischio anche di morte.

Già da tre anni presso l’Unità Operativa di Cardiologia e UTIC del Piemonte è attivo il laboratorio di elettrofisiologia cardiaca invasiva. L’elettrofisiologia cardiaca è la branca della cardiologia che studia i meccanismi che stanno alla base delle aritmie cardiache e permette, con procedure specifiche per ogni singola aritmia, di interromperli. La struttura, che ha già maturato una buona esperienza nella cura di diverse tachicardie sopraventricolari, di cui è responsabile il dott. Pietro Grioli dispone di una equipe dedicata all’elettrofisiologia composta dai dirigenti medici cardiologi Giuseppe Picciolo, Ilaria Boretti e Luca Longobardo, con l’assistenza del direttore dell’U.O.C. di

Anestesia e Rianimazione dott. Salvatore Leonardi e con la preziosa collaborazione delle infermiere di sala Marisa Nicolosi, Romina Previti, Bruna Sasso, Melania Musicò e Rossella Vaperaria.

La tachicardia ventricolare è una aritmia relativamente frequente con alto rischio di morte. La fibrillazione atriale è un’aritmia complessa di cui soffee una buona fetta della popolazione: si stima una incidenza fino al 2-3% in tutto il mondo. Tale aritmia è spesso invalidante, aumenta il rischio di icrus e colpisce anche i giovani. Gli interventi eseguiti presso il P.O. Piemonte con i più avanzati sistemi disponibili a livello mondiale per l’eliminazione delle aritmie hanno un ottimo rapporto rischi-benefici. Oltre a ridurre l’accesso al Pronto Soccorso, possono salvare la vita dei pazienti ad alto rischio.