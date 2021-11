Messina, è morto l’avv. Francesco Traclò. L’Ordine degli Avvocati: “ci lascia un Maestro, uno dei padri nobili dell’Avvocatura messinese”

“Uomo di grande cultura e fede, Maestro e padre nobile dell’Avvocatura messinese”: sono le parole espresse dal presidente e dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina in merito alla dolorosa notizia della scomparsa del collega Francesco Traclò. “Con grande dispiacere abbiamo appreso della morte dell’Avvocato Traclò – sottolinea il presidente Domenico Santoro – si tratta di un grave lutto che ha colpito il nostro Foro. Abbiamo perso un uomo e un collega che, con passione e grande preparazione, ha dato lustro e dignità alla toga che ha indossato, affermandosi come un punto di riferimento per tutta la categoria. Un pensiero affettuoso da parte mia e di tutto il consiglio che presiedo ai familiari e, in particolare, ai figli Tancredi e Oleg, valenti professionisti nel solco tracciato dal padre”.