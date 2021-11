Messina: due notti di manutenzione straordinaria nella galleria S. Giovanni

24 Novembre 2021 10:46

Per due notti i tecnici dell’impresa cosentina Cosmo saranno impegnati nelle operazioni di ripristino conservativo della Galleria S. Giovanni, a monte dell’autostrada A20 Messina-Palermo

Nell’ambito delle azioni di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, avviate a seguito delle attività di monitoraggio intraprese nei mesi scorsi da Autostrade Siciliane, per due notti i tecnici dell’impresa cosentina Cosmo saranno impegnati nelle operazioni di ripristino conservativo della Galleria S. Giovanni, a monte dell’autostrada A20 Messina-Palermo della tangenziale di Messina. I lavori verranno eseguiti nelle notti tra il 24 e il 26 novembre e per consentirne lo svolgimento la tratta Gazzi e San Filippo verrà chiusa al traffico. Pertanto dalle ore 23.00 di mercoledì e le ore 6.00 di giovedì, e ancora tra le ore 23.00 di giovedì e le ore 6.00 di venerdì, i mezzi diretti in direzione Catania dovranno osservare l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gazzi con rientro a quello di San Filippo.