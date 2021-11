Messina: domani la presentazione dell’iniziativa per la Giornata Mondiale dell’Infanzia

16 Novembre 2021 12:58

“Un Mondo a Colori – Protagonisti del futuro”: domani a Messina la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa per la Giornata Mondiale dell’Infanzia

Domani, mercoledì 17 novembre, alle ore 10, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca a Messina, gli Assessori Alessandra Calafiore e Francesco Gallo, nel corso di una conferenza stampa, presenteranno “Un Mondo a Colori – Protagonisti del futuro”. L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale, per il tramite degli Assessorati alle Politiche Scolastiche e allo Sport, in collaborazione con Enti ed Organizzazioni no-profit, si terrà in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, sabato 20, a Piazza Unione Europea, dalle 9 alle 13. Sarà un momento di festa e di socializzazione, cui sono invitati a partecipare bambine, bambini e adolescenti nessuno escluso, per animare la Piazza attraverso lo scambio di conoscenze, culture, sorrisi e per la gioia di stare insieme, condividendo varie attività, laboratori del gusto e di lettura, sport e salute, giochi e animazione.