Messina: domani a Palazzo Zanca la presentazione del progetto “Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni”

16 Novembre 2021 13:33

Messina: “Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni”, è questo il titolo dell’incontro che si terrà domani nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca

“Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni”, è questo il titolo dell’incontro che si terrà domani, mercoledì 17, con inizio alle ore 9, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, cui sono stati invitati a partecipare i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Messina. L’iniziativa è finalizzata alla presentazione delle linee di attività del progetto a cura di ANCI e IFEL, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, realizzato a supporto dei Comuni italiani esposti a tensione finanziaria e articolato in interventi formativi mirati, anche per classi di enti omogenei e attività di consulenza mediante esperti, avvalendosi delle più avanzate ricerche e dati relativi al benessere finanziario degli enti locali. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Cateno De Luca, interverranno Stefano Campostrini, Direttore Centro Governance and Social Innovation dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Andrea Ferri, Responsabile Finanza Locale ANCI/IFEL. A seguire il programma dei lavori prevede, una sezione approfondimenti a cura di Marcello Degni, Dean Ca’ Foscari School of Government Università Ca’ Foscari di Venezia che prenderà in esame il IV Rapporto Ca’ Foscari 2021 sull’evoluzione delle crisi finanziarie e le esigenze di riforma del “dissesto e predissesto”, e i docenti Carlo Vermiglio e Letterio Donato, rispettivamente dei Dipartimenti di Economia e Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina. Saranno infine esposte le esperienze di Clara Leonardi Ragionere Generale del Comune di Catania e di Fortunato Pitrola Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Campobello di Licata.