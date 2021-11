17 Novembre 2021 12:32

Nelle more dell’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza da parte dei legittimi proprietari dell’unità abitativa sita in via Noviziato Casazza n. 5 a Messina, dove si é verificata una situazione di pericolo causata da un dissesto, sono stati disposti provvedimenti viari. Sono istituiti pertanto il divieto di transito veicolare e pedonale ed il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta nel succitato tratto, a cura dei legittimi proprietari.