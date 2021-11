Messina, pulizia caditoie, griglie di scolo e tombini: da domani divieti di sosta in alcune strade cittadine

16 Novembre 2021 11:02

L’AMAM ha in programma lavori di pulizia caditoie, griglie di scolo e tombini: dalla giornata di domani previsti divieti di sosta in alcune strade di Messina

Per consentire all’AMAM l’esecuzione di interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche in alcune strade cittadine, che saranno effettuati da domani, mercoledì 17, sino al 2 dicembre, nella fascia oraria 8-18, sono stati disposti i divieti di sosta su entrambi i lati dei tratti interessati. Domani, mercoledì 17, il divieto insisterà su viale Annunziata, tra le vie Ciaramita e Saponara II, e giovedì 18, nel tratto compreso tra le vie Saponara II e Consolare Pompea; venerdì 19, dalle ore 8 alle 13, su via Grosso Cacopardi; lunedì 22, dalle 13 alle 18, su via Duca degli Abbruzzi; martedì 23, sulle vie Roma, San Licandro e Sciascia, tra viale Annunziata e piazza XXV Aprile, e mercoledì 24, nel tratto compreso tra piazza XXV Aprile e via Regina Elena; giovedì 25, dalle 8 alle 11, su via Preitano; dalle 11 alle 15, su via Brasile; e dalle 15 alle 18, su via Olimpia, tra le vie Sciascia e Interdonato; venerdì 26, sempre su via Olimpia, tra le vie Interdonato e Regina Elena; lunedì 29, su via Sperone Alto, tra le vie Giacomo De Benedetti e Giovanni Verga; martedì 30, dalle 8 alle 12, su via E. Montale, tra le vie Giovanni Verga e Archimede, e dalle 12 alle 15, su via Archimede, nel tratto compreso tra le vie E. Montale e F. Stagno d’Alcontres; mercoledì 1 dicembre, dalle 8 alle 15, in piazza Castronovo e su via Istria, e dalle 15 alle 18, sul Torrente Trapani, tra viale Regina Margherita e via Bellorado; giovedì 2 dicembre, sempre sul Torrente Trapani, tra via Bellorado e viale della Libertà.