Messina, l’assessore Mondello sulla demolizione delle baracche all’Annunziata: “ogni masso tolto è un pezzo di degrado che lascia la città”

25 Novembre 2021 14:53

Demolizione baracche Annunziata: sopralluogo dell’Assessore Mondello per verificare lo stato dei lavori

Si è svolto stamani un sopralluogo all’Annunziata, alla presenza dell’Assessore al Risanamento Salvatore Mondello e del Presidente di A.RIS.ME’ Marcello Scurria, finalizzato al monitoraggio dei lavori di demolizione delle baracche che sta interessando la zona. Si è potuto appurare come le attività stiano osservando la tempistica prevista dal cronoprogramma, in linea con l’orientamento dell’Amministrazione Comunale e con gli impegni assunti dal Governo per la città di Messina.

“I lavori procedono speditamente – ha evidenziato l’Assessore Mondello – e questa consapevolezza ci riempie di soddisfazione; ogni masso che viene portato via è un pezzo di degrado che lascia la città, con l’auspicio di completare una vera e propria mission, che ci ha visti protagonisti per il riscatto di Messina. In piena sinergia con A.RIS.ME’, cerchiamo di rimuovere ogni possibile criticità, risoluti verso l’obiettivo finale, che restituirà decoro e sviluppo ad una Città che ha vissuto per troppi decenni all’ombra dell’abbandono e dell’incuria. La fisionomia di questa zona è già cambiata, il terreno inizia a respirare e dà ossigeno alla nostra voglia di fare; l’Amministrazione De Luca ha impresso una svolta che non può in alcun modo essere negata e proseguiamo senza sosta, per portare il pieno risultato, che questa Città merita. Riteniamo opportuno, oltre che giusto, dare ai nostri concittadini puntuale contezza sul lavoro svolto, per renderli partecipi dell’impegno profuso, nella certezza che la parte sana di Messina sia dalla parte del progresso, dello sviluppo e quindi del futuro!”.