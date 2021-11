Messina, De Luca e l’ombrello dell’assessore Musolino: “è una questione di centimetri, ma quale misoginia”

3 Novembre 2021 13:36

Il dibattito è nato da un particolare video in cui l’assessore Dafne Musolino ripara il primo cittadino con un ombrello

Il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha affermato in una diretta Facebook di essere stato “accusato di misoginia”, ovvero un sentimento con conseguente atteggiamento di avversione o repulsione nei confronti delle donne. A generare queste voci è stato un particolare video in cui l’assessore Dafne Musolino ripara il primo cittadino con un ombrello. A detta di molti, per questioni di galanteria, sarebbe stato giusto il contrario, e da questa opinione sono partiti diversi attacchi. “Io sono come Mario Draghi, odio gli ombrelli e gli impermeabili. Una frase che dico sempre è di non lasciarmi l’ombrello, anche se è mio, perché lo perdo”, ha affermato De Luca.

“Qualcuno mi ha dato addirittura del miserabile – ammonisce il Sindaco – . Poveri noi, qualcuno pensa che basti questo per ricordare alla cittadinanza che è un Consigliere Comunale. In realtà, con l’ombrello, una volta allungava il braccio Dafne (Musolino, ndr), una volta Basile. E con lui mi trovo un po’ meglio perché è più alto. Sono stato definito Obama, come si vede che non avete un ca*** da fare e noi paghiamo il vostro non fare. Poi che c’è di male se una donna tiene l’ombrellone ad un uomo, si tratta di una questione pratica perché io sono alto 1.68, mentre Dafne Musolino è alta 1.80. Se fossi io a tenere l’ombrello, gli avrei sfasciato la capigliatura. Quando un nano come me si mette a fianco di una come lei, non può tenere facilmente l’ombrello. E poi si trattava di un sopralluogo, non di una sfilata di moda”, conclude De Luca.