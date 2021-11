Messina, da lunedì 15 lavori di manutenzione presso l’intersezione tra via Garibaldi e Corso Cavour

11 Novembre 2021 15:49

A partire da lunedì 15 novembre verranno effettuati dei lavori di adeguamento scarichi nel piazzale in cui è situato l’impianto di distribuzione carburante ENI, in corrispondenza dell’intersezione via Garibaldi/corso Cavour

Sono stati adottati provvedimenti viari per consentire l’esecuzione di lavori di adeguamento scarichi nel piazzale dove è situato l’impianto di distribuzione carburante ENI, in corrispondenza dell’intersezione via Garibaldi/corso Cavour. Da lunedì 15 sino al 14 dicembre, saranno ristrette le carreggiate stradali di via Garibaldi e di corso Cavour, in adiacenza all’area dell’impianto per la realizzazione della recinzione dell’area di cantiere e per permettere il posizionamento di cassone scarrabile e stoccaggio materiale, garantendo, in sicurezza, lo svolgimento del regolare transito veicolare e pedonale, per mezzo di idonea segnaletica stradale; sarà realizzato un percorso pedonale protetto sul lato monte della carreggiata stradale ovest di via Garibaldi, in adiacenza all’impianto, che colleghi l’esistente attraversamento pedonale di via Garibaldi (antistante l’area dell’impianto) al marciapiede di collegamento fra la via Garibaldi ed il corso Cavour, immediatamente a sud in adiacenza al locale gestore/magazzino oli/w.c. dell’impianto; non sarà ingombrato, in alcun modo, l’attraversamento pedonale di corso Cavour; vigerà infine il limite massimo di velocità di 30 km/h in via Garibaldi ed in corso Cavour, per un tratto di 50 metri a sud della cuspide dell’impianto, posta ad intersezione tra via Garibaldi e corso Cavour.