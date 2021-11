Messina: consegnati i lavori di riqualificazione di Villa Mazzini

16 Novembre 2021 15:11

Alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e degli Assessori Francesco Caminiti e Dafne Musolino, sono stati consegnati ieri, lunedì 15, i lavori di riqualificazione di villa Mazzini appaltati alla ditta Opera Appalti Srl con sede a Torregrotta (ME) con un’offerta al ribasso pari al 17,823 per cento. Il progetto esecutivo è stato redatto dai tecnici del Dipartimento Servizi Ambientali – Servizio Verde Pubblico e Decoro Urbano, l’ing. Giovanni Miceli, il geom. Matteo Mucari e il perito industriale Vincenzo Riparare; RUP e Direttore Lavori sono rispettivamente gli architetti, Annamaria Cacopardo e Giovanni Rizzo. I lavori prevedono, la messa in sicurezza e il recupero conservativo della pavimentazione, il ripristino dei muretti delle aiuole, dei cancelli d’ingresso, della recinzione perimetrale, delle panchine, delle caditoie per la raccolta acque piovane. Inoltre gli interventi riguarderanno la ristrutturazione dei bagni e dell’impianto di irrigazione. L’attività di riqualificazione dell’area a verde interesserà anche la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e quello Wi-Fi. La durata dei lavori prevista è di 180 giorni.